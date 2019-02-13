TBMM Başkanı Yıldırım: "2018'in Troya Yılı İlan Edilmesi Sebebiyle Ziyaretçi Sayısında 3 Kat Artış...
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- "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgesel filminin gösterimi Belgesel yapımcısı Nihal Ağırbaş'ın konuşması TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgesel filminin gösterimine katıldı.
- "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgesel filminin gösterimi
Belgesel yapımcısı Nihal Ağırbaş'ın konuşması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgesel filminin gösterimine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:05 Kaynak: AA
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