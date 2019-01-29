TBMM Başkanı Yıldırım, Vatandaşların Çay Davetini Geri Çevirmedi - İstanbul
1 saat önce
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erenköy'de vatandaşların çay davetini geri çevirmedi.
TBMM Başkanı ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Erenköy
'de vatandaşların çay davetini geri çevirmedi. Çay
bahçesinde vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, oturup vatandaşlarla çay içti, simit yedi. Yıldırım, etrafındaki vatandaşlara da simit ikram etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:55 Kaynak: AA
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