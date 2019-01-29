Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım, Vatandaşların Çay Davetini Geri Çevirmedi - İstanbul

TBMM Başkanı Yıldırım, Vatandaşların Çay Davetini Geri Çevirmedi - İstanbul

1 saat önce

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erenköy'de vatandaşların çay davetini geri çevirmedi.

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erenköy'de vatandaşların çay davetini geri çevirmedi. Çay bahçesinde vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, oturup vatandaşlarla çay içti, simit yedi. Yıldırım, etrafındaki vatandaşlara da simit ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:55 Kaynak: AA

İstanbul, Çay, Güncel
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