TBMM'de 10 Kasım töreni
7 saat önce
- TBMM'de 10 Kasım töreniANKARA - Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
- TBMM'de 10 Kasım töreni
ANKARA - Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.
TBMM'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare Amirleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer yetkililer katıldı. TBMM Başkanvekili Gök'ün Atatürk anıtına çelenk koymasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor