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TBMM'de 10 Kasım töreni

7 saat önce

- TBMM'de 10 Kasım töreniANKARA - Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

- TBMM'de 10 Kasım töreni

ANKARA - Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

TBMM'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare Amirleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer yetkililer katıldı. TBMM Başkanvekili Gök'ün Atatürk anıtına çelenk koymasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TBMM'de 10 Kasım töreni

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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