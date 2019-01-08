TBMM'de Korumalar ve Hdp'liler Arasında Arbede
50 dakika önce
TBMM'de korumalar ve HDP'liler arasında arbedeCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de partililerle fotoğraf çektirdiği sırada korumaları ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Tunceli Milletvekili Alican Önlü arasında arbede yaşandı.
TBMM'de korumalar ve HDP
'liler arasında arbede
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın, TBMM'de partililerle fotoğraf çektirdiği sırada korumaları ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Tunceli Milletvekili Alican Önlü
arasında arbede yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, AK Parti grup toplantısının ardından partililerin ısrarı üzerine TBMM dış kuliste fotoğraf çektirdi. O sırada Meclis dış kulisten geçmeye çalışan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'ye Meclis ve Cumhurbaşkanlığı korumaları engel oldu. Milletvekili olduğunu söyleyen Önlü'ye izin verilmemesi üzerine tartışma çıktı. Bazı HDP'li milletvekillerinin de tartışmaya dahil olması üzerine gerginlik arttı. Çıkan arbede, araya giren diğer milletvekilleri ve korumalar tarafından büyümeden önlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:38 Kaynak: DHA
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