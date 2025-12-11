TBMM'de taciz skandalı: Mağdur çocuğa psikolojik destek sağlandı - Son Dakika
TBMM'de taciz skandalı: Mağdur çocuğa psikolojik destek sağlandı

TBMM'de taciz skandalı: Mağdur çocuğa psikolojik destek sağlandı
11.12.2025 10:18
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TBMM'deki taciz iddialarını takip ediyor ve psikososyal destek sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) taciz iddialarına dair sürecin yakından takip edildiğini, çocuk ile ailesine yönelik psikososyal destek başlatıldığını açıkladı. TBMM'deki taciz iddialarına ilişkin süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bazı basın yayın organlarında 'Meclis Lokantasında Cinsel İstismar' başlığıyla yer alan iddialara ilişkin idari ve adli süreci yakından takip ettiği bildirildi.

ADLİ SÜREÇ DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Genel Sekreterliği tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılan olaya ilişkin başlatılan idari soruşturma ile adli süreç dikkatle izleniyor. Bakanlığa bağlı uzman personel tarafından çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığını açıklayan Bakanlık kaynakları, hukuki sürecin de yakından takip edileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk, Yerel, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • TC Tabak TC Tabak:
    Ne bu şimdi. Rahatlık batmış. 0 1 Yanıtla
