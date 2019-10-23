Son Dakika Haberleri: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü
Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü

1 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'yı kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü, System.String[]

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'yı kabul etti.

Volkan Bozkır, makamında gerçekleşen kabulün başında yaptığı açıklamada, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine katkıda bulunan Sybiha'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, bölgedeki önemli gelişmeleri ele alacaklarını belirten Bozkır, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan saygımızı, Türkiye için Ukrayna'nın önemini bir kez daha dile getireceğiz. Kırım'ın işgalini hiçbir şekilde tanımadığımızı, hiçbir zaman da bunu tanımayacağımızı bir kere daha tekrarlamak istiyorum." diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda gayretlerinin süreceğini söyleyen Bozkır, Sybiha ile görüşmesinin bu sürece yarar sağlayacağına yönelik inancını ifade etti.

Öte yandan Sybiha, Bozkır'a, Ukrayna arşivlerinden derlenmiş "XVII-XVIII. Yüzyıl Belgelerinde Osmanlı-Ukrayna Diplomasisi" adlı kitabı hediye etti.

Kabul, basına kapalı devam etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Volkan Bozkır, Ukrayna, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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