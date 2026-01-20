TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
TBMM Genel Kurulu

20.01.2026 17:20
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını önemsiyoruz. Komisyonun çalışmaları neticesinde çocuklarımızla alakalı hem ceza yaptırımı açısından hem de toplumsal hayatta bizi buraya getiren sebepler üzerine önemli sonuçlar çıkacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 21 Mart'ta Nevruz'un kutlanacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nevruz'un resmi bayram ilan edilmesine yönelik açıklamalarda bulunduğunu aktaran Özdağ, bu konuda adım atılmasını istedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabulünü anımsatan Özdağ, kabuldeki protokolün eleştirildiğini ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, partisinin 4. olağan genel kongresinin TRT'de geniş yer almadığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini belirten Çömez, emeklilerin sefalete mahkum edildiğini savundu.

İktidarı eleştiren Çömez, AK Parti döneminde 3,5 trilyon dolar vergi toplandığını ve 12 bin maden ruhsatı verildiğini ileri sürerek, "Bin lirayı emekliye layık gördünüz. Çıkın sokağa, görün emeklinin halini." dedi.

"Yapay senaryonun sonuna gelinmiştir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, terör örgütü YPG/SDG'nin Kürtlerin temsilcisi sayılamayacağını vurguladı.

Güvenli limanın meşru Suriye devletinin çatısı olduğuna işaret eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Sahadaki tablo bize şunu haykırıyor, kendini dev aynasında gören, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize karşı, arkasındaki dış desteğe güvenen SDG, Şam yönetiminin Suriye ordusunun kararlı adımları karşısında sabun köpüğü gibi erimektedir. Bu yapı konjonktürel olarak şişirilmiş bir organizasyondur. Burada en büyük tarihi yalan bu örgütün 'Kürtlerin temsilcisi olduğu' iddiasıdır. Bir terör örgütünün, bir halkı temsil ettiği nerede görülmüştür. Bu yapı, bölge insanını kalkan olarak kullanıp kendi derebeyliğini sürdürme peşindedir. Artık bu yapay senaryonun sonuna gelinmiştir."

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan Kılıç, olaydan dolayı üzüntü duyduklarını vurguladı.

Şüphelinin de 15 yaşında olduğunu aktaran Kılıç, "Çocuklar ölüyor, çocuklar öldürüyor. Tehlike sadece sokakta değil, ailemizin içinde. Çocuklarımızın elindeki telefonlarda uyuşturucu, sanal bahis, sosyal medya bataklığı evlatlarımızı kuşatmış durumda. Televizyonu açıyorsunuz, ünlülerin uyuşturucu kullanımı, yasa dışı bahis aktarılıyor. Bu gidişat hayra alamet değil. Evlatlarımızı korumak boynumuzun borcudur. MHP olarak alınacak tedbirlerin, hazırlanacak kanunun destekçisi olacağız." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Suriye'de yaşananları hatırlatarak, Kürt düşmanlığı yapıldığını ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa Mahkemesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki kararının uygulanması gerektiğini söyledi.

Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği olayı anımsatan Emir, "Burada çok katmanlı sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Ölen çocuk, öldüren çocuk. 'Cezalar artırılsın' diye tartışma var. Sadece cezaları artırarak bu sorunun ortadan kaldırılamayacağını görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Düzenlemeler yapacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Benzer olayların yaşandığını aktaran Zengin, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi.

TBMM'de, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Zengin, şöyle konuştu:

"Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını önemsiyoruz. Komisyonun çalışmaları neticesinde çocuklarımızla alakalı hem ceza yaptırımı açısından hem de toplumsal hayatta bizi buraya getiren sebepler üzerine önemli sonuçlar çıkacaktır. Bilimsel ve akademik çalışmalara binaen muhakkak suretle düzenlemeler yapacağız."

Zengin, hukuki süreçleri takip etmeyi sürdüreceklerini, çocukların suç işlemesinin engellenmesine konsantre olunacağını bildirdi.

Kaynak: AA

