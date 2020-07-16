TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, "Serik Belediyesi kimseden bir kuruş rüşvet almamıştır. Belediye Başkanımız da Antalya kamuoyunun yakından bildiği, uzun yıllar siyasetin içinde olan, rüşvetin ismiyle yan yana gelemeyeceği bir başkanımızdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ partinin grup önerileri görüşüldü.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP'nin Antalya'nın Belek ve Kadriye sahillerinde günübirlik tesislerle ilgili rüşvet iddialarının araştırılmasına ilişkin yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı tarafından organize edilen bir toplantıda Serik Belediyesince 500 bin lira rüşvet alındığının ortaya çıktığını ileri sürdü.

Serik Belediye Başkanının telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıyı terk ederek sosyal medya hebasında paylaşımda bulunduğunu ileri süren Zeybek, bu olayın 5 Mayıs 2020'de ortaya çıktığını söyledi.

Zeybek, şöyle konuştu:

"Rüşvet olayıyla ilgili ne Dışişleri Bakanı ne Kültür ve Turizm Bakanı ne İçişleri Bakanı ne Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Öyle anlaşılıyor ki 500 bin liralık rüşvet örtbas edilmeye çalışılıyor. 2 ay 70 gün olmuş, hiçbir yetkili bir açıklamada bulunmuyor. Herkes suspus. Ama ortada bir gerçek var ki Serik Belediyesi 500 bin lira rüşvet almış."

Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanına çağrıda bulunduğunu belirterek, rüşvet alan kişinin açıklanmasını isteyen Zeybek, bu olayın takipçisi olacaklarını ve mutlaka açığa çıkartacaklarını ifade etti.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 2018 Sayıştay raporunda, Belek ve Kadriye beach parklarının belediye meclisi kararıyla bedelsiz ve süresiz olarak bir şirkete devredildiğinin belirtildiğini öne sürdü.

Belediyenin 500 bin lira rüşvet aldığının iddia edildiğini öne süren Bahşi, "Konuyla ilgili bugüne kadar bir dava açıldı mı? Hayır. Dava açılmasıyla ilgili bir umudumuz var mı? Hayır." diye konuştu.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Mevcut vaziyet yenilir, yutulur, anlaşılır, hukuken, insani, ahlaki olarak tarifi olan bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çürümüşlüğe, ahlaksızlığa hep birlikte çare bulunması gerektiğini söyleyen Bahşi, verilen önergenin doğru ve yerinde olduğunu belirtti.

Rüşvet iddialarının doğru olmadığını söyledi

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Belek ve Kadriye turizm merkezlerindeki günübirlik alanların vatandaşın hizmetine sunulması ve buralarda beach park yapılmasının bir süredir gündemdeki yerini koruduğunu ifade etti.

Çelik, konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının, sahil düzenlemesini gerçekleştirerek sahili bizzat işletmek suretiyle vatandaşa kullandırtmak isterken Serik Belediyesinin de işletme hakkının kendisine verilmesini talep ettiğini söyledi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Aslında sahili Kültür ve Turizm Bakanlığı işletse de Serik Belediyesi işletse de sahil Seriklilerin kullanımında olacak, hemşehrilerimiz birinci sınıf hizmet alarak denizden ve kumsaldan gönüllerinece faydalanacaktır. Konunun görüşüldüğü bir toplantıda Serik Belediye Başkanımız, Kültür ve Turizm Bakanımıza hitaben 'Serik'te sahillerle ilgili çok fazla dedikodu yapılıyor. Buranın işletmesini bize verin' sözü üzerine Sayın Bakanımız 'Başkasının dedikodularına itibar etmeyin başkanım, dedikodulara itibar edecek olsak bizlerde (belediye sahillerin işletmesi için para alıyor, bundan dolayı bakanlığa vermek istemiyor) diyorlar. Biz de bu dedikodulara mı itibar edelim ki etmiyoruz. Buradaki amacımız sahilden herhangi bir gelir elde etmek değil, vatandaşımıza layık olduğu en iyi hizmeti vermektir' demiştir. Sayın Bakanımız 'işletmeciler sahil için belediyeye para veriyor' derken kastı Serik Belediyesinin sahilin kiraladığı işletmecilerden aldığı resmi belgeli, makbuzlu kira bedelidir. Ancak olayın geçtiği toplantının yüz yüze değil video konferansla yapılıyor olması nedeniyle belediye başkanımızca yanlış anlaşılmış, kasıt rüşvet olmamasına karşın belediye başkanımız olayın sıcaklığıyla açıklama yaparak belediyecemizce herhangi bir usülsüz para alınmasının mümkün olmadığı beyanından konunun araştırılması ve soruşturulmasını istemiştir. Şu anda da İçişleri Bakanlığımızın müfettişleri konuyu araştırmaktadır. Şu anda müfettişler oradadır."

Rüşveti alanın da verenin de melun olduğunu belirten Çelik, "Sayın bakanımızın hiçbir şekilde ne belediye başkanımıza ne de Serik Belediyesine yönelik bir rüşvet iddiası olmamıştır." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanının sektörden gelen birisi olarak turizm konusunda Serik ve Antalya için bir şans olduğunu vurgulayan Çelik, "Serik Belediyesi kimseden bir kuruş rüşvet almamıştır. Belediye Başkanımız da Antalya kamuoyunun yakından bildiği, uzun yıllar siyasetin içinde olan, rüşvetin ismiyle yan yana gelemeyeceği bir başkanımızdır." dedi.

Yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi ile İYİ Parti'nin, "malul ve gazilerin yaşadığı sorunlara" ilişkin önerisi ve HDP'nin "yargı üyeleri üzerindeki siyasi baskı"lara ilişkin önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda grup önerilerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.