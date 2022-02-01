TBMM Genel Kurulu'nda, 'elektrik' eleştirileri - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, 'elektrik' eleştirileri

TBMM Genel Kurulu'nda, sanayi tesislerinde yaşanan elektrik kesintileri ve elektrik fatura fiyatlarıyla ilgili gündem dışı konuşmalar yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan milletvekilleri elektrik fatura fiyatlarıyla ilgili eleştiri yaptı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir iş insanıyla elektrik kesintileriyle ilgili görüştüğünü belirterek, "Sadece bir iş adamı '3 günlük ihracattan zararım 1,5 milyon dolar' dedi. Sizin hesapsızlığınızın maliyeti 3 günde sadece bir iş adamının ihracatta 1,5 milyon dolar zararına, bu memleketin kaybına neden olmuş" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta kesintilerle ilgili eleştirilerde bulunduğu konuşmasında "Elektrik fiyatları bu kadar olağanüstü artarken, çiftçilerle dalga geçer gibi çiftçilere doğrudan destek ödemelerinde 3,2 milyar liralık yapılan bir artış son derece yetersizdir" dedi.Gündem dışı konuşmaların ardından grup önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin, doğal gaz ve enerjide yaşanan sorunlar, HDP'nin, zırhlı araçların kullanımı nedeniyle meydana gelen kazalar ve CHP'nin doğal gaz ve enerji arz güvenliğine ilişkin grup önerileri görüşülerek reddedildi.

Grup önerilerinin ardından, Küresel İklim Değişikliği'nin Araştırılmasına İlişkin TBMM Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporun görüşmelerine geçildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,