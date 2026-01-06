TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

06.01.2026 16:16
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, "tek başına kentin yükünü taşıyamadığını" öne sürdü.

Batman'ın "tek hastaneye mahkum edildiğini" iddia eden Kutevi, İluh Devlet Hastanesinin binasının yıkılmasında uzun süredir belirsizlik yaşandığını savundu. Kutevi, "İluh Devlet Hastanesi için Batman halkı daha ne kadar 'bekleyin' diye oyalanacak, gerçekten merak ediyoruz. Her iki ayda bir 'müjde, Batman'a 500 yataklı hastane inşaatı' deniliyor. Ama bu hastanenin inşaatının ödeneğinin durdurulduğu ifade ediliyor. Oysa bu hastanenin bugün çoktan hizmete girmesi gerekiyordu. Birçok yan dalda randevu bulmak maalesef imkansız." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Mersin'i her alanda büyütmeye, kalkındırmaya ve geliştirmeye kararlılıkla devam ettiklerini söyleyen Kıratlı, kentte sağlık, eğitim, tarım, ulaşım ve enerji alanlarında atılan adımlara değindi.

Kıratlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP'ye ve Genel Başkan'ı Özgür Özel'e de buradan seslenmek istiyorum. Her fırsatta Türkiye'yi uluslararası platformlarda şikayet eden anlayış ne bu milleti anlar ne de bu devleti anlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası algıyla değil, devlet aklıyla yönetilir. Bugün Türkiye, milletinin menfaatlerini esas alan, bağımsız ve onurlu bir dış politika izlemektedir. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milletin yanında dimdik durmuş, bugün de Türkiye'nin itibarını her platformda kararlılıkla savunmaktadır. Dünya bir ateş çemberiyken Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmak Türkiye'nin en büyük güvencesidir. Algı siyaseti ve çarpıtmayla bu gerçeği değiştiremezsiniz. Türkiye, yoluna kararlılıkla devam ediyor."

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını kutladı.

CHP'nin tutuklu belediye başkanlarına özgürlük dileyen Şevkin, Adana'nın "hükümetin ihlalleri nedeniyle" birçok sorunla boğuştuğunu iddia etti.

Şevkin, Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasının yanlış olduğunu ve yeniden açılması gerektiğini belirterek, "Tarım sektörü Adana'nın can damarıdır. Pamuk, turunçgil, sebze üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlarken, AK Parti iktidarlarının yanlış tarım politikaları bu potansiyeli baltalıyor, çiftçiler yüksek maliyetler karşısında üretim yapamaz hale getiriliyor. Gelirleri tırpanlanarak belediyelerimizin eli kolu bağlanıp CHP'li belediyelerin yetkileri gasbedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Tekin Bingöl, Politika, Enerji, Ulaşım, Son Dakika

