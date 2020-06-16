TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, " Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan fındık üreticisinin sorunları", CHP Ayfonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Pandemi sonrası ekonomik kayıplar ve işsizlik", AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Arapça ezan okuma yasağının kaldırılması" hakkında gündem dışı konuştu.

MHP'li Yılmaz, fındığın ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek 2019 yılında taban fiyatın 16,5 lira olarak açıklanmasının üreticiyi memnun ettiğini belirtti.

Çikolata sanayisinin vazgeçilmez unsuru olan fındıkta bu yıl geçen yıla göre yüzde 20'lik rekolte kaybı oluşacağını kaydeden Yılmaz, bu yıl fındık taban fiyatının temmuz ayında ve 3,5 dolar olarak açıklanmasını istedi.

CHP'li Köksal, Kovid-19 pandemisinde vatandaşın bir taraftan hastalıktan korunurken diğer yandan geçim derdi yaşadığını söyledi. Bu süreçte 252 bin 690 işletmenin kapandığını ve buralarda çalışan yaklaşık 2,5 milyon kişinin işsiz kaldığını savunan Köksal, iktidarın 15 Mart'tan itibaren işten çıkarmaları yasakladığını ancak ücretsiz izne çıkarılanlara yönelik önlem almadığını öne sürdü.

Köksal, Türkiye'deki işsizlerin yüzde 57,7'sini genç işsizlerin oluşturduğunu da savundu.

AK Parti'li Özkaya, 16 Haziran'ın Arapça ezan okuma yasağının kaldırılışının yıl dönümü olduğunu belirterek vatandaşların ezanın Arapça okunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özkaya, "Bu millet ezan için bir başbakan, iki bakan şehit verdi. Gerektiği zaman yine verecektir. Allah'ın izniyle inanıyoruz ki ezanlar hiç susmayacaktır, bayrak hiç inmeyecektir." ifadelerini kullandı.

meclis başkanvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:43 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Son Dakika

Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu         
21:44
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir         
21:40
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi         
21:37
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü         
21:15
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor         
21:02
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
20:55
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde         
20:53
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı         
20:31
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler         
20:12
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler         
19:55
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor         
19:52
Trabzon ikinci gole yaklaştı! Sörloth mutlak fırsatı harcadı Trabzon ikinci gole yaklaştı! Sörloth mutlak fırsatı harcadı         
19:46
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı         
19:39
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı         
19:31
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi         
19:29
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz         
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı         
19:19
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu         
19:12
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı         
19:09
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi         
19:06
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı         
19:01
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor         
18:52
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok         
18:45
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu         
18:32
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı         
18:22
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı         
18:10
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi         
18:07
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 22:07:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]