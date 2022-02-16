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Uluslararası Sözleşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika

Uluslararası Sözleşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

16.02.2022 20:48
Uluslararası Sözleşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Uluslararası Sözleşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, uluslararası sözleşmeleri içeren 5 ayrı kanun teklifi kabul edildi.

Uluslararası Sözleşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, uluslararası sözleşmeleri içeren 5 ayrı kanun teklifi kabul edildi. Tekliflerin görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında elektrik faturası tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı'nda uluslararası sözleşmeleri içeren 5 ayrı kanun teklifini görüşmek için toplandı. Genel Kurul'da; Türkiye ile Kamerun Arasında Askeri Çerçeve de Anlaşma, Türkiye ile Uganda Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Kamerun Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması,  Türkiye ile Kamboçya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Türkiye ile Fildişi Sahili Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Teklifleri görüşülerek kabul edildi.ELEKTRİK FATURASI TARTIŞMALARITekliflerin görüşmeleri sırasında AK Parti ile muhalefet milletvekilleri arasında elektirik faturası tartışması yaşandı. Muhalefet partili milletvekilleri elektrik faturalarını gündeme taşıyarak iktidarı eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "600 TL geçen ayki fatura. Ne yaktıysa geçen ayki 600 TL, bu ay 2 bin 100 TL'nin üzerinde fatura gelmiş" dedi.DOMATESÇİ ATIŞMASIBülent Tezcan, kürsüden yüksek gelen elektrik faturalarını dile getirirken, AK Parti'li milletvekilleri de oturdukları yerden laf atmayı sürdürünce karşılıklı sözlü tartışma yaşandı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında yaşanan tartışmada Özkoç, Demirbağ'a "Domatesçi" diye bağırdı. Demirbağ da kendisine 'Domatesçi' diyen Özkoç'a, "Sana bir kasa hıyar göndereceğim" sözleriyle karşılık verdi. Başka milletvekilleri de tartışmaya katılınca Genel Kurul'da gerginlik yaşandı. CHP'li Tezcan, AK Parti sıralarına dönerek, "Millet faturasını ödeyemiyor, bir de utanmadan bağırıyorsunuz" dedi. AK PARTİ'Lİ TURAN: IŞİD'LE EN ÇOK MÜCADELE EDEN ÜLKE TÜRKİYE'DİRDaha sonra MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül ile HDP'li milletvekilleri arasında 'terör' tartışması yaşandı. HDP'li Hişyar Özsoy'un konuşması sırasında kullandığı, "Hükümet Kürtleri bombaladı. Türkiye, Mahmur'a ve Şengal'e bombalar yağdırabiliyor. Türkiye'nin Suriye'de işgal altında tuttuğu bütün bölgeler, IŞİD'in liderlerinin saklandığı bölgeler durumuna gelmiş" sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Turan, "Konuşmacı, ısrarla Hükümetin, devletin Kürtleri bombaladığı yönünde ağır ifadelerde bulundu. 'IŞİD'i neden bombalamadınız?' gibi ithamlarda bulundu. Tüm dünya bilir ki IŞİD'le en çok mücadele eden ülke Türkiye'dir" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de tepki göstererek, HDP'li Özsoy'un, saptırma ve provokatif bir konuşma yaptığını belirtti. Bülbül, "Türkiye'yi ilzam edecek şekilde, soru işaretleri yaratacak şekilde konuşmak? Bu, terör örgütlerinin iddiası. Rakka'ya koalisyon, PYD/ YPG girdiğinde; kamyonların, TIR'ların üzerinde sigaralarını yakıp Rakka'dan DEAŞ'lıların nasıl büyük bir rahatlıkla tahliye edildiğine hep beraber şahit olduk, BBC yayımladı bunu. Türkiye'yi, dünyayı ve bölgeyi terörize eden ülke gibi göstermeye çalışmak ve bu yöndeki ifadeler asla ve asla kabul edebileceğimiz şeyler değil. Bunlar gerçeklerin bizzat saptırılmasıdır, kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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Kamerun, Türkiye, Uganda, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Sözleşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika


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