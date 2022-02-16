Uluslararası Sözleşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika

Uluslararası Sözleşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, uluslararası sözleşmeleri içeren 5 ayrı kanun teklifi kabul edildi. Tekliflerin görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında elektrik faturası tartışması yaşandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de tepki göstererek, HDP'li Özsoy'un, saptırma ve provokatif bir konuşma yaptığını belirtti. Bülbül, "Türkiye'yi ilzam edecek şekilde, soru işaretleri yaratacak şekilde konuşmak? Bu, terör örgütlerinin iddiası. Rakka'ya koalisyon, PYD/ YPG girdiğinde; kamyonların, TIR'ların üzerinde sigaralarını yakıp Rakka'dan DEAŞ'lıların nasıl büyük bir rahatlıkla tahliye edildiğine hep beraber şahit olduk, BBC yayımladı bunu. Türkiye'yi, dünyayı ve bölgeyi terörize eden ülke gibi göstermeye çalışmak ve bu yöndeki ifadeler asla ve asla kabul edebileceğimiz şeyler değil. Bunlar gerçeklerin bizzat saptırılmasıdır, kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,