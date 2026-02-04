TBMM İdare Amiri Turan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
TBMM İdare Amiri Turan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

04.02.2026 11:39
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Turan, "Portre" kategorisinde oyunu Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğrafından yana kullandı.

Turan, "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı" fotoğrafını oylayan Turan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise seçimini Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafından yana yaptı.

Turan, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, AA'nın gururları olduğunu belirtti.

AA'nın dünyanın her yerinde milleti ve Türkiye'yi temsil ettiğini aktaran Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Hakikatin arayışı içinde olan, doğruluğun mücadelesini veren haber ajansımız, dünyanın bir medya bombardımanına tabi tutulduğu bu çağda, savaşların en şiddetlisinin de sürdüğü ve verildiği bir meydanda, doğruluğu, hakikati, adaleti, hukuku savunan medya savaşçımız, medya komutanımız. 'Ülkeleri işgal etmek için bir güçlü ordulara, iki güçlü medyalara sahip olmak lazım' derler. Bu sözü icat edenler, güçlü orduları kurarken güçlü medyaları da ihmal etmemişler. İnsanların da zihinlerini işgal ediyorlar. Doğruları yanlış, yanlışları da doğru olarak bütün dünyaya anlatıyorlar ve maalesef insanlığı aldatıyorlar. Bu karanlığın içerisinde bir mum gibi etrafı aydınlatan, hakikatlerin insanlığa layık olduğu şekilde ulaştırılmasını sağlayan bir aydınlık penceresi. Bu anlamda Anadolu Ajansımızın Genel Müdürünü ve bütün çalışanlarını tebrik ediyorum."

AA'nın bu yolda çok ciddi bedeller ödediğini kaydeden Turan, "Özellikle cephelerde, savaşlarda, zor coğrafyalarda göğüslerini kurşunlara, bombalara siper ederek çalışıyorlar. Birçok mensubunu da şehit veriyorlar. Onları da rahmetle ve minnetle anıyorum. Özellikle son 2 yıldır Filistin cephesinde Gazze'de birçok mensubu şehit oldu." dedi.

AA'nın birçok dilde yaptığı yayınlarla insanlığın hakikate, doğruya ve gerçeğe ulaşmasına vesile olduğunu anlatan Turan, "Sadece habercilik de yapmıyorlar. Marifeti, başarıyı da ödüllendiriyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Bir fotoğraf sadece fotoğraftan ibaret değildir. O anın deklanşöre basılarak kayıt altına alınmasından çok daha fazlasıdır. Belki bir milletin dramını, belki bir toplumun hüznünü, zorluğunu, sıkıntısını tarihe kayıt düşüyordur. Diğer insanların belki yüzlerce ciltlik kitap okusalar anlamakta zorlanacakları bir gerçekliği onlara bir fotoğraf karesiyle anlatıyordur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin AA tarafından hazırlanan "Tanık", "Kanıt" ve "Sanık" kitaplarının uluslararası mahkemelere sunulduğunu anımsatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Ajansımız bizim yüz akımız. Her gün yeni bir perspektifle, yeni bir anlayışla hem milletimizin hem de insanlığın karşısına çıkmaları da bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Çıtayı her gün biraz daha yukarıya çıkartmış oluyorlar. Burada biraz önce her biri maharetli ellerden çıkan fotoğraflara baktığımızda doğrusu çok etkilendik. Çok titizlikle seçilmiş ve milletin değerlendirmesine sunulmuş fotoğrafları çeken, bu eserlere imza atan kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden güzel, seçmekte de doğrusu zorlandım."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

