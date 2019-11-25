TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Yüceer: Kadının aile dışında da yeri var

Kızının gözü önünde katledilirken "ölmek istemiyorum" çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut cinayeti de; kocası 4 ay sonra hapisten çıkacağı için kendisini risk altında görerek "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum, yardım edin" diyen ve yetkililere seslenen 3 çocuk annesi Oya Aydoğdu'nun çaresizliği de Türkiye'nin kadına yönelik şiddet gerçekliğini en çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.



25 Kasım günü her yıl Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılıyor.