Son Dakika Haberleri: TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Yüceer: Kadının aile dışında da yeri var
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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Yüceer: Kadının aile dışında da yeri var

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanvekili Candan Yüceer kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarını irdeliyor.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Yüceer: Kadının aile dışında da yeri var, System.String[]

Kızının gözü önünde katledilirken "ölmek istemiyorum" çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut cinayeti de; kocası 4 ay sonra hapisten çıkacağı için kendisini risk altında görerek "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum, yardım edin" diyen ve yetkililere seslenen 3 çocuk annesi Oya Aydoğdu'nun çaresizliği de Türkiye'nin kadına yönelik şiddet gerçekliğini en çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.


25 Kasım günü her yıl Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılıyor.

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Emine Bulut, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:54 
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