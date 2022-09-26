Edirne'ye 30 uzman hekim, 5 pratisyen hekim, 2 uzman diş hekimi, 6 diş hekimi ve 2 eczacı kadrosu açıldığını ifade eden Aksal, kadroların vatandaşlara ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası kapsamında Edirne'de kadrolar açıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Milletvekili, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne'deki sağlık kurumlarına kadro açıldığını bildirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.