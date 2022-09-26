TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne'deki sağlık kurumlarına kadro açıldığını bildirdi - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne'deki sağlık kurumlarına kadro açıldığını bildirdi

26.09.2022 09:32
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne'deki sağlık kurumlarına kadro açıldığını bildirdi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de sağlık kurumlarına hekim, diş hekimi ve eczacı kadroları açıldığını bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de sağlık kurumlarına hekim, diş hekimi ve eczacı kadroları açıldığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası kapsamında Edirne'de kadrolar açıldığını belirtti.

Edirne'ye 30 uzman hekim, 5 pratisyen hekim, 2 uzman diş hekimi, 6 diş hekimi ve 2 eczacı kadrosu açıldığını ifade eden Aksal, kadroların vatandaşlara ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne'deki sağlık kurumlarına kadro açıldığını bildirdi - Son Dakika

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