TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadın milli boksörleri tebrik etti - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadın milli boksörleri tebrik etti

23.05.2022 09:14
TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadın milli boksörleri tebrik etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksörleri başarılarından dolayı tebrik etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksörleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, gösterilen başarının, kadına fırsat verildiğinde elde edilecek sonucun bir örneği olduğunu belirtti.

Milli boksörlerin başarısının Türkiye'yi gururlandırdığını aktaran Aksal, kadın sporculara desteklerin artarak süreceğini ifade etti.

Sporcuları tebrik eden Aksal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği gibi toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızı geride bırakarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşamayız. Kadına eşit hak ve adil fırsatlar verildiğinde her alanda olduğu gibi spor alanında da son yıllarda yaşadığımız başarılara hepimiz şahidiz. Gençlerimizi, genç kızlarımızı spora yönlendirmek hem onları disipline ederek hayatlarında bambaşka ufuklar açıyor hem de toplumsal kalkınmamızı hızlandırıyor.

Son yıllarda gençlere desteğimiz ve ilgi alanlarında kendilerine geliştirme fırsatları sayesinde kadın sporcularımız başta olmak üzere tüm sporcularımız tarihi başarılara imza attı. Bu duygu ve düşüncelerle ev sahipliğimizde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın son gününde 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan kadın sporcularımızı ülkemize yaşattıkları bu gurur için tebrik ediyor, daha nice başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal kadın milli boksörleri tebrik etti - Son Dakika


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