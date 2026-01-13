TBMM Toplantısı Yetersizlik Sebebiyle Kapandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin görüşülmesinin ardından teklifin 7'nci maddesine geçildi. 7'nci maddenin kabul edilmesinin ardından 8'inci maddeye geçildi. Madde üzerine verilen önerge sırasında DEM Parti grubunun talebi üzerine yoklama yapıldı. Üst üstte iki kez yapılan oylamada, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 14 Ocak Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

TESCİL BELGESİ ALMADAN YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜLERE 46 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre; araçları, tescil belgesi ve tescil plakası almadan yola çıkan sürücülere verilen idari para cezası 46 bin liraya yükseltilecek. Hurdaya çıkarılmış araçların kullanılması halinde de sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek. Aykırılığı tespit edilen araç trafikten çekili ise trafikten çekme tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı açılacak ve ilgili vergi dairesine bildirilecek. Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası verilecek. Bu araçlar plakaları uygun duruma getirilene kadar trafikten menedilecek. Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere her seferinde 280 bin lira idari para cezası verilecek ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

SAHTE PLAKA KULLANANLARA 140 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLECEK

Diğer taraftan teklifle başka bir araca ait tescil plakasını veya geçici tescil plakası veya sahte plakayı takarak kullananlara 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Bu durum son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde iki veya daha fazla ihlal edilmesi halinde her seferinde 280 bin lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek. Ayrıca bu kişiler, Türk Ceza Kanunu'ndaki, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan cezalandırılacak. Bu kapsamda menedilen araçların men süresi sonunda, tescil plakaları uygun duruma getirilmeden araç teslim edilmeyecek. Ayrıca geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.

TAKOGRAF KULLANMAYANLARA VERİLEN CEZALAR ARTIRILIYOR

Araçlarda nitelik ve nicelikleri yönetmelikte belirtilen gereçleri bulundurmayan sürücülere 1000 lira, takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan ve kullanmayanlara da 75'er bin lira idari para cezası verilecek. Taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre bulundurmayan ve kullanmayan sürücüler, 46 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Trafik zabıtası, taşıtlara ait takograf kayıtlarını bu kayıtların aktarılacağı veri tabanı üzerinden de denetleyebilecek ve tespit edilen ihlaller hakkında idari para cezası uygulayabilecek.