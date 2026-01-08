TBMM ve Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Görüşmesi - Son Dakika
Politika

TBMM ve Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Görüşmesi

08.01.2026 14:42
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komitesi Delegasyonu Başkanı ve Türkiye Gölge Raportörü Isabel Wiseler-Lima ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Yanık, Meclis'te gerçekleştirilen görüşmede, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun faaliyetleri ile çalışma alanlarına ilişkin heyete bilgi verdi.

Türkiye'nin, insan haklarının konseptinin gelişimi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda çok önemli bir irade ortaya koyduğunu ifade eden Yanık, "Bu konudaki samimiyet ve hassasiyetimizi hem yasamada hem de yürütmede hiç ara vermeksizin devam ettiriyoruz. İnsan hakları alanında bireysel başvuru yollarının açılmasının yanı sıra kişilerin insan hakkı temelli taleplerini sunabilecekleri ve de takip edebilecekleri bir denetim mekanizmasının kurulması çok önemli. Tüm bunlar AK Parti iktidarlarının ve Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle konuya yaklaşmasının bir sonucudur." diye konuştu.

İnsan hakları konseptinin canlı ve dinamik bir süreç olduğunun altını çizen Yanık, Komisyon olarak bu sürecin takibini hassasiyetle yaptıklarını söyledi.

Komisyon Başkanı Yanık, dünyadaki insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, "Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Devletlerin, kitleler eliyle uluslararası ve evrensel hukukun ihlal edildiğini görüyor ve biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TBMM olarak insan hakları ihlallerine ilişkin tutumumuzu her zaman ortaya koyuyoruz." dedi.

"Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz"

AP İnsan Hakları Alt Komitesi Delegasyonu Başkanı ve Türkiye Gölge Raportörü Wiseler-Lima, Türkiye'nin AB'nin aday ülkelerinden biri olmasının yanı sıra stratejik bir ortak olduğunu belirtti.

İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi konularında TBMM'de iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Wiseler-Lima, "Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Tüm muhataplarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yeni işbirliği yolları bulabileceğimizi, ortak yollar ve yöntemler geliştirebileceğimizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Avusturya, İspanya ve Polonya'dan AP milletvekillerinin de yer aldığı görüşmede, heyetler arasında karşılıklı istişarede bulunuldu.

Kaynak: AA

Tbmm İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İnsan Hakları, Derya Yanık, Diplomasi, Politika, İnceleme, Türkiye, Lima, Son Dakika

