Üye Girişi
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle ekonomi gündemini konuştu - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle ekonomi gündemini konuştu

09.02.2022 16:21
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle ekonomi gündemini konuştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve üyelerle video konferans yöntemi ile gündemdeki ekonomik konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve üyelerle video konferans yöntemi ile gündemdeki ekonomik konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleri ile video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek, gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

(Mustafa Cenik/ İHA)

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle ekonomi gündemini konuştu
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle ekonomi gündemini konuştu

YORUMLAR
500

Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet, Türkiye, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle ekonomi gündemini konuştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:30 Musa Orhan'a hakaretten hakim karşısına çıkan Ezgi Mola'ya şaşırtan teklif! Uzlaşmak için 50 bin TL talep etti
18:14 Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 18:51:13. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle ekonomi gündemini konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement