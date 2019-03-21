Tcmb'den Döviz Depo İhalesi
52 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 ve TL için yüzde 24 olarak belirlendi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:36 Kaynak: AA
Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!
Krizi Fırsata Çevirdiler! Kiralık Kaleciler Saatte 50 TL Kazanıyor
Nusret Gökçe'nin Altın Kaplama Etleri Fiyatıyla Ağızları Açık Bıraktı
FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi