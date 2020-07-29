Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Covid-19 pandemisine karşı önlemlerin hafifletilmesinin de etkisiyle, yılın üçüncü çeyreğinde küresel aktivitede kısmi toparlanma sinyalleri göründüğünü söyledi.

Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporu sunumunda, ticari kredilerdeki artışın "son dönemde ivme" yitirmekle birlikte güçlü geliştiğine işaret etti v e "İşgücü piyasasında zayıf seyir sürüyor" dedi.

Uysal, Nisan enflasyon raporu ile kıyaslandığında, "arz yönlü unsurların bir miktar daha güçlü" geliştiğinin gözlemlendiğine dikkat çekerek, "Talep yönlü dezenflasyonist etkilerin yılın ikinci yarısında daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz" dedi.Gelişmekte olan piyasalara yönelik portföy akımlarında yılın birinci çeyreğinin ardından, ikinci çeyrekte de çıkışların gözlendiğine işaret eden Uysal'a göre, sermaye akımlarının yılın ikinci yarısında "bir miktar toparlanması" bekleniyor.Uysal, "Tüketici kredileri ise Mayıs sonrası dönemde belirgin ivme kazandı. Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz" diye ekledi.