TDK'dan 'Günün Kelimesi' Uygulaması - Son Dakika
TDK'dan 'Günün Kelimesi' Uygulaması

31.01.2026 12:19
TDK, yanlış yazılan kelimeleri dijital ekranda paylaşacak.

TÜRK Dil Kurumu (TDK), yazımında sıkça hata yapılan kelimeleri, 'Günün Kelimesi' uygulaması kapsamında şubat ayında kurum binasının önünde bulunan dijital ekranda paylaşacak.

TDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kurum, Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve kişileri kelimeler üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla, 'Günün Kelimesi'ni Atatürk Bulvarı'ndaki binasında bulunan dijital ekranda paylaşacak. Kurum, şubat ayı içinde de yazımında sıkça yanlış yapılan kelimelere özel olarak yer verecek. TDK ayrıca seçilen kelimenin doğru yazılışını, yanlış kullanılan hallerini de göstererek '@hergunebirkelimetdkresmi' isimli Instagram hesabı üzerinden paylaşacak. Kurum böylece, toplumda yerleşmiş yazım yanlışlarının fark edilmesine katkı sağlayarak, kelimelerin doğru ve etkili kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kaynak: DHA

Türk Dil Kurumu, Teknoloji, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

