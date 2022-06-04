TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Birçok alışveriş merkezi şu anda boş"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, artan kira fiyatlarına işaret ederek, "Birçok alışveriş merkezi şu anda boş. Bu alışveriş merkezlerinin de mutlaka konuta dönüşmesi lazım" dedi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Gümüşhaneliler Günü"ne katılan Sarıgül ve parti yöneticileri, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, vatandaşların kiralık ev bulmakta zorlandığını, bulunan evlerin kiralarının da çok yüksek olduğunu söyledi.

Sarıgül, şöyle devam etti:

"TDP olarak çözüm önerimiz; özellikle imar planlarında daha önce iş yeri olarak ayrılan binlerce parsel var. Pandemi koşulları münasebetiyle artık çalışmalar evden yapılıyor. Büyükşehirlerde imar planlarında iş yeri olarak ayrılan yerlerin yüzde 90'ının konuta dönüşmesi hem oraların üretime kazandırılması hem de vatandaşlarımızın ekonomik koşullarda oturabilecekleri kiralık yer bulmaları açısından son derece önemli. Birçok alışveriş merkezi şu anda boş. Bu alışveriş merkezlerinin de mutlaka konuta dönüşmesi lazım."

Yasak mantığına karşı olduklarını dile getiren Sarıgül, "Yabancılara satışa yasak demiyorum. Hiç olmazsa iki sene ara verilirse son derece yararlı olacak. Yabancılar aldıkları konutlarda yılda 15 gün ya oturuyorlar ya oturmuyorlar. Büyükşehirlerde binlerce konut şu anda boş durumda." dedi.

Sarıgül, TDP olarak, Anadolu'daki Hazine arazilerinin ev yapılmak şartıyla yurttaşlara çok makul bir fiyatla verilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

"NATO, Türkiye'nin onayını almadan asla genişleyemez"

NATO görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Sarıgül, parlamentonun acilen toplanması gerektiğini ifade etti.

İktidara yetki verilmesi gerektiğini kaydeden Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"NATO, Türkiye'nin onayını almadan asla genişleyemez. Türkiye'de bulunan 6,5 milyon mülteci 28 Avrupa ülkesine eşit ölçüler içerisinde dağıtılmalı. AB ve NATO'nun 6,5 milyon mülteciyi Türkiye sınırlarına bırakıp Avrupa'da rahat etmeleri mümkün değildir. AB'de bir iş birliği varsa, NATO'da bir iş birliği varsa, NATO Ukrayna'ya göstermiş olduğu duyarlılığı Türkiye'deki göçmenlere de göstermeli. Türkiye huzursuzsa AB mutlu olamaz."