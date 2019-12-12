Taciz ve cinsel istismar suçlarından yargılanan Hollywood yapımcısı mağdurlarla anlaştı

Amerikalı ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in avukatları, cinsel istismar ve taciz mağduru kadınların bazılarıyla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı. Tazminatın dağıtılacağı 30'dan fazla kişi arasında oyuncular ve Weinstein'in eski çalışanları bulunuyor.

Weinstein'le anlaşan kişilerin adları ise açıklanmadı.

PAZ DE LA HUERTA DA ARALARINDA

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Amerikalı oyuncu Paz de la Huerta'nın avukatı Aaron Filler, müvekkilinin de bu kişiler arasında olmasını beklediğini söyledi.

Paz de la Huerta 2010'da Weinstein'i, cinsel istismar ile suçlamıştı.

MAHKEMENİN ANLAŞMAYA ONAYI GEREKİYOR

Weinstein'in avukatlarının ve mağdur oyuncuların avukatlarının anlaşması yeterli olmayacak. Yapılan anlaşmayı mahkemenin de onaylaması gerekecek.

Varılan anlaşma uyarınca ödemeler iflas eden film stüdyosu The Weinstein Company'nin sigorta poliçelerinden yapılacak. Hakkındaki iddiaları reddeden Weinstein, tazminat ödenen kişilerin suçlamalarından sorumlu tutulmayacak.

ANGELİNA JOLİE DE VAR

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 70'den fazla kadın Weinstein'i tecavüz, cinsel taciz ve saldırıyla suçlamıştı. Bu kişiler arasında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek de vardı.

KEFARET BEDELİ 5 MİLYON DOLAR

67 yaşındaki Weinstein halen New York'ta tutuksuz yargılanıyor. Son duruşmada ise kefalet bedeli bir milyon dolardan beş milyon dolara çıkarıldı.

Weinstein Ocak ayında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yeniden yargıç karşısına çıkacak.