Tedesco'dan Transfer ve Takım Değerlendirmesi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu. Forvet transferi yapılacak mı? şeklinde gelen soruya Domenico Tedesco, "Aslında forvet pozisyonunu konuşmadan önce genel durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Transfer penceresi bizim için pozitif geçti. Beklentimizin üzerinde transferler gerçekleştirdik. 5 oyuncu aldık ve sadece oyuncu olarak değil insan olarak kaliteleri çok önemli. Mert yeni bir oyuncu ama evine geri döndü. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Anthony Musaba, Sidiki Cherif katıldı. Cherif'in gelmesini çok istedik. Onda büyük bir potansiyel görüyoruz. Aralık ayında da durum çok farklı değildi. Youssef, Afrika Kupası'na gitmişti. O dönem Duran ve Talisca vardı. Transfer penceresi yarın kapanıyor ve biz kapanana kadar ayık olacağız. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Alacağımız oyuncunun bizim ihtiyaçlarımıza uyuyor olması lazım. Bir oyuncu alırken ikna olmamız gerekiyor. Talisca, forvet olmamasına rağmen bugün 2 gol attı" sözlerini sarf etti.

'MERT VE MUSABA LİSTENİN DIŞINDA KALACAK'

Yeni transferlerden Mert Günok ve Anthony Musaba'nın UEFA listesinin dışında kalacağını söyleyen Tedesco, "Oyuncuyla konuştum ve kararımı bildirdim. 5 oyuncu var elimizde ama 3 tane listeye ekleyebiliyoruz. Mert ve Musaba bu listenin dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de olumlu karşıladı. Lig ve kupa maçlarında hazır olacağını söyledi. Bir teknik direktör olarak daha fazlasını isteyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

'ONLARIN BURADA OLMASI SADECE FENERBAHÇE İÇİN DEĞİL TÜRK FUTBOLU İÇİN DE ÇOK İYİ'

Yeni transferler Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için de çok iyi olduğunu vurgulayan Tedesco, "Benim fikrim Fransa'ya karşı oynamak her zaman zordur. Tabii ki Matteo ve Kante olduğu için zordur ama sadece bu yüzden zor değildir. Mbappe, Barcola, Kolo Muani gibi savunması zor oyuncular var. Her zaman dikine oynamaya çalışıyorlar, kontra baskı yapıyorlar. Aynı zamanda saha dışında da harika iki insan. Matteo'yu daha önceden tanıyorum N'Golo ile bu sabah tanıştım. Tanışır tanışmaz iyi bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Onların burada olması sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için de çok iyi" sözlerini kullandı.

'BENCE SÜREÇ ONUN İÇİN DOĞRU VE ADİL DEĞİL'

Fred'in takımdaki geleceği hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Bu süreç onu çok etkiledi. Dün ve bugün konuştum. Bugün oynayacağını söyleyince mutlu oldu. Zorlu bir durum aslında. Fred takım arkadaşları ve çalışanlar tarafından çok seviliyor. Kendisi de takım arkadaşlarını, Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyor. İstanbul'da yaşamaktan kendilerini rahat hissediyorlar. Burada çocukları okula gidiyor, burayı seviyorlar. Takım arkadaşlarını ve çalıştığı teknik heyeti de seviyor. İnanılmaz antrenman yapıyor. Oynamadığı bir dönem vardı ama pes etmedi. Her zaman pozitifti ve takım arkadaşlarını motive etti. Bu süreç onu çok etkiledi. Bence süreç onun için doğru ve adil değil" dedi.

Domenico Tedesco sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Son 11 maçta 10 galibiyetleri var. Bu tarz maçlar zor ve tehlikeli bir hal alabiliyor. Kupa bizim için önemli. İçinde yer aldığımız her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'a son dakika golüyle mağlup olmamız bir üst tura çıkmamız için baskı oluşturabiliyor. Gaziantep'te kazanabilecek kalitemiz var ve bunun için elimizden geleni yapacağız."