Tedesco: FCSB Maçına Yüksek Motivasyonla Hazırlanıyoruz
Tedesco: FCSB Maçına Yüksek Motivasyonla Hazırlanıyoruz

Tedesco: FCSB Maçına Yüksek Motivasyonla Hazırlanıyoruz
28.01.2026 21:42
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, FCSB maçında yüksek motivasyonla oynamak istediklerini belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Romanya deplasmanın karşılaşacakları FCSB maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile karşılaşacak. Mücadele öncesi maçın oynanacağı Ulusal Arena'da Teknik Direktör Domenico Tedesco ve oyunculardan Fred, basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Tedesco, "Bize karşı oynayan rakipler yüksek motivasyonla oynuyorlar. Hala ilk 24'de bitirme ihtimalleri var, biz ilk 24'ün içerisindeyiz. Ama yarın karşımızda motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz. Feyenoord'a karşı burada 3-1 mağlupken 4-3 galip geldiler. Savaşçı bir takım, pes etmiyorlar. Aynı zamanda kalabalık bir stadyumda, iyi bir taraftara karşı oynayacağız. Yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bacağında ağrı şikayeti oldu"

Jhon Duran'ın sağlık durumu hakkında ise "Duran antrenmanı tamamladı fakat antrenmandan sonra bacağında ağrı şikayeti oldu. Kontrollerini yapılacak ama umuyorum ciddi bir şeyi yoktur" ifadelerini kullandı. Levent ve Archie'nin bireysel çalışmalara başlamasına da değinen Tedesco, "Levent ve Archie'nin bireysel çalışmalara dönmesi bizler için iyi bir haber. Ama takıma dönmeleri için birazcık daha sabırlı olmamız gerekiyor. 6 hafta boyunca iki sol bekinizin de sakat olması kolay bir şey değildir. Ama bu durumu hem Mert Müldür hem de Nelson ve Yiğit Efe ile telafi ettik" açıklamasında bulundu.

"Jayden'ı yarın sol bek olarak görebiliriz"

"Jayden'a sol bekte görev verecek misiniz?" sorusuna genç teknik adam, "Evet, Jayden'ı yarın sol bek olarak görebiliriz, bunu Zagreb maçında yapmıştık. Ama hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Çünkü Skriniar ve Jayden merkezde iyi bir ikili oldular. Yarın zaten Skriniar da olmayacak. Dolayısıyla değişiklik yapmak da kolay olmayacak. Kanat veya bek oyuncusunu değiştirebilirsiniz ama özellikle stoper merkezini değiştirmek kolay değildir. Evet belirtmiş olduğunuz gibi bu tür değişiklikler yapabiliriz ama o zaman başka problemler çıkabilir. Jayden bana gelip ihtiyaç olduğunda sol bek oynayabileceğini söylemişti. Bu benim için çok pozitif durum. Çünkü bütün oyuncularım hocasına nasıl yardım edebileceğini düşünüyor" sözlerini sarf etti.

Fred: "Biz buraya kazanmak için geldik"

Karşılaşmayı ve forma şansına değinen Fred, "Kimin oynayacağına hocamız karar verecek ama kim oynarsa oynasın iyi oynayacak. Bizler buraya kazanmak için geldik. Kimin oynayacağından bağımsız bizler her zaman biriz. İyi bir kadromuz var ve iyi bir maç çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Mircea Lucescu ile bir görüşmeniz mi oldu mu?" sorusuna Fred, "Lucescu gerçekten iyi birisi. Beni 2015 yılında Shakhtar Donetsk'e o getirmişti. Kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum. O harika bir teknik direktör. Zaten geçmişte başardıklarını da biliyorsunuz" açıklamalarını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco: FCSB Maçına Yüksek Motivasyonla Hazırlanıyoruz - Son Dakika

