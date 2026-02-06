Tedesco: Her Turnuvayı Kazanmak İstiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Forvet pozisyonunda sayısal anlamda haklısınız ama aralık ayında da durum farksız değildi. Transfer yarın kapanıyor ve kapanana kadar ayık olacağız. Transfer yapmak için yapmayacağız. Bu bizim stilimiz değil" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Ara transfer döneminde takımdan ayrılan forvetlerin ardından bu bölgeye olan ihtiyaçla ilgili Tedesco, "Bu sorunun geleceğini biliyordum, forvet pozisyonunu konuşmadan önce genel durumu değerlendirmek istiyorum. Genel olarak transfer bizim için pozitif geçti. Beklentimizin de üzerinde geçti. 5 oyuncu aldık ve bu oyuncuların sadece oyuncu kalitesi değil, insan kalitesi ve kazanma mantaliteleri çok önemli. Mert (Günok) yeni bir oyuncu ama evine geri döndü. Guendouzi, Musaba, Kante ve Cherif katıldı. Cherif henüz 19 yaşında. Gelişmesi için oynatmamız gerekiyor. Genel olarak beklentimizin üzerinde geçti. Forvet pozisyonunda sayısal anlamda haklısınız ama aralık ayında da durum farksız değildi. En-Nesyri, Afrika Kupası'na gitmişti ve aynı durumdaydık. Transfer yarın kapanıyor ve kapanana kadar ayık olacağız. Transfer yapmak için yapmayacağız. Bu bizim stilimiz değil. Oyuncu alırken ikna olmamız gerekiyor. Talisca forvet olmamasına rağmen bugün 2 gol attı" ifadelerini kullandı.

"Mert ve Musaba, listenin dışında olacak"

UEFA listesinde yapılacak değişiklikle ilgili bilgi veren Tedesco, "Mert'le birlikte 5 oyuncu var elimizde. 3 tane listeye ekleyebiliyoruz. Mert Günok bu listenin dışında olacak ve aynı zamanda Musaba da listenin dışında olacak. Ben bunu oyuncuya açıkladım. Oyuncu da anlayışla karşıladı. Lig ve kupa maçlarında her zaman hazır olacağını söyledi bana. Bir teknik direktör olarak daha fazlasını isteyemezsiniz" diye konuştu.

"Guendouzi ve Kante'nin burada olması sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için de çok iyi"

Yeni transferler Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için de çok iyi olduğunu vurgulayan Tedesco, "Benim fikrim Fransa'ya karşı oynamak her zaman zordur. Matteo ve Kante gibi oyuncuları olduğu için zordur. Bu takıma karşı savunma yapmak da zordur. Hem Uluslar Ligi'nde hem Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı'nda oynamış isimler bunlar. Her zaman dikine oynuyorlar. Kendi içlerinde bu kaliteye sahip oyuncular ve buna güveniyorlar. Saha dışında da iki harika insan. Matteo'yu daha uzun zamandır tanıyorum, N'Golo'yu da bugün tanıdım. Tanışır tanışmaz iyi bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Onların burada olması sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için de çok iyi" şeklinde konuştu.

"Bu süreç Fred'i çok etkiledi"

Fred'in takımdaki geleceği hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Bu süreç Fred'i çok etkiledi. Oyuncuyla hem dün hem de bugün konuştum, Bugün oynayacağını konuştum ve çok mutlu oldu. Oyuncu için çzorlu bir durum. Fred hem takım arkadaşları hem de çalışanlar tarafından çok seviliyor. Kendisi de Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyor. Tamamen buraya odaklanmış durumdalar. Bu da bir kulüp için çok önemli. Burada çocukları okula gidiyor. Buranın geleneklerini seviyorlar. Aynı şekilde takım arkadaşlarını ve teknik heyeti de çok seviyor. İnanılmaz antrenman yapıyor. Çok fazla oynamadığı bir dönem vardı ama pes etmedi, takım arkadaşlarını motive etti. Fred'te tecrübe ettiğimiz ve hala da ediyor olduğumuz durum şu, bu süreç onu çok etkiledi. Bu durum da adil değil" dedi.

"Her turnuvayı kazanmak istiyoruz"

Erzurumspor FK hakkında da konuşan Tedesco, kupada bir üst tura çıkmak için Gaziantep'te kazanabilecek kaliteleri olduğunu söyledi. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim rakibimizden beklediğimiz şey buydu. Son 11 maçta 10 galibiyetleri var. Her rakibimizi olduğu gibi onları da ciddi şekilde analiz ettik. Bu tarz maçlar zor ve tehlikeli hal alabilir. Kupa bizim için önemli, her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Maalesef Beşiktaş'a karşı son dakikada yediğimiz golle kaybetmemiz, bir üst tura çıkmamız için baskı oluşturabiliyor. Gaziantep'te kazanabilecek kalitemiz var ve bunun için elimizden geleni yapacağız." - İSTANBUL