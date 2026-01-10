Tedesco İlk Kupasını Kazandı - Son Dakika
Tedesco İlk Kupasını Kazandı

Tedesco İlk Kupasını Kazandı
10.01.2026 21:25
Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında ilk kupasını kazandı.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Eylül ayından takımın başına geçen ve Trendyol Süper Lig'de namağlup olan takımın teknik patronu Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olarak sarı-lacivertlilerin başında ilk kupasını elde etti.

Galatasaray'a karşı 2. galibiyeti

Tedesco, sarı-kırmızılılara karşı 2. maçında ilk galibiyetini elde ederken, rakip olduğu 4. maçında 2. galibiyetini aldı. İtalyan teknik adam, Galatasaray ile ilk kez 2018-2019 sezonunda Alman ekibi Schalke 04'ü çalıştırırken rakip oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan maçlarda İstanbul'da golsüz berabere kalırken, evinde 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'de 2. derbisini kazandı

Tedesco, Fenerbahçe'nin başında ezeli rakiplere karşı 4. maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise siyah-beyazlılara kaybetti. Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da sarı-kırmızılılara üstünlük sağlayarak 2. galibiyetini elde eti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Turkcell, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Tedesco İlk Kupasını Kazandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tedesco İlk Kupasını Kazandı - Son Dakika
