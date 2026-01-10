Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm - Son Dakika
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
10.01.2026 22:06  Güncelleme: 22:33
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Gazeteciler Melik Yiğitel ile Gürbüz Evren, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in telefonla bağlandığı canlı yayında birbirine girdi. Evren, Yiğitel'e, "Yağcılık yapma" derken, öfkeden deliye dönen Yiğitel ise, "Sana bunu ödetirim. Seni bitiririm." sözleriyle tehditler savurdu.

Ankara'daki su sorunu devam ederken, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ankara'nın 200 günlük suyu kaldığını iddia eden Gökçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yüklendi.

"SENİ BİTİRİRİM"

Programda ortalık bir anda karıştı. Gazeteciler Melik Yiğitel ile Gürbüz Evren canlı yayında birbirine girdi. Evren, Yiğitel'e, "Yağcılık yapma" derken, Yiğitel öfkeden kendinden geçti. Yiğitel, Evren'e, "Sana bunu ödetirim. Seni bitiririm." sözleriyle tehditler savurdu.

APAR TOPAR REKLAMA GİTTİLER

Programın moderatörü Fulya Kalfa kavgayı sonlandıramayınca reklama gidildi. Reklamın ardından yayın yeniden başlarken, Yiğitel tehditlerine devam etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sedat Gün Sedat Gün:
    Melih'i sevmem ama gerçekten Mansur onun çırağı bile olamaz yedi yıldır hizmet sıfır.. 52 38 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Melih'i neden sevmiyorsunuz? Bülent Arınç'ın cümlesi olan Ankara'yı parsel parsel Fetullahçılara verdi diye mi? İnanmayın. Parsel parsel vermedi. 3 2
    Turan Oluc Turan Oluc:
    haklısın kardeşim pek fazla hizmet yok ama Mansur Yavaş değil başka bir kişide olsa mevcut hükümetin partisi değil ise birşey yapamaz mevcut hükümet derken AKP'den bahsetmiyorum hangi parti hükümet olursa olsun bir başka parti belediyesinin hizmet yapıp oy toplamasına müsede etmez buda halkımızın takım tutar gibi parti tutmasindan kaynaklı 0 0
  • Tuna güler Tuna güler:
    Tipik Akepeli 24 21 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Arkadaş 200 gün, 6 ay 20 gün eder. Bu arada hiç mi yağmur yağmayacak? hiç mi kar yağmayacak? Bakanlığa bağlı DSİ 10 yıldır Gerede projesini bitiremiyor. İnşaatını bilin bakalım hangi müteahhit yapıyor? 20 11 Yanıtla
    Yaman Auto Yaman Auto:
    keşke herkes senin gibi hesap kitap bilse Ali kardeşim 3 1
  • adem sen adem sen:
    Melih Yiğit'e Terbiyesizlik yapma diyor terbiyesizliğii kendi yapıyor ses tonuna davranışına öfkesine bakar mısınız? 6 3 Yanıtla
  • yücel bozdemir yücel bozdemir:
    bunun gibi gazetecileri ekranlarda görmek istemiyoruz. bıktık ya 7 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
