Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Melih'i sevmem ama gerçekten Mansur onun çırağı bile olamaz yedi yıldır hizmet sıfır..

Turan Oluc:

haklısın kardeşim pek fazla hizmet yok ama Mansur Yavaş değil başka bir kişide olsa mevcut hükümetin partisi değil ise birşey yapamaz mevcut hükümet derken AKP'den bahsetmiyorum hangi parti hükümet olursa olsun bir başka parti belediyesinin hizmet yapıp oy toplamasına müsede etmez buda halkımızın takım tutar gibi parti tutmasindan kaynaklı