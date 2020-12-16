TEİS'ten Kovid-19 sürecinde vitaminlerin bilinçsiz kullanılmaması uyarısı - Son Dakika

TEİS'ten Kovid-19 sürecinde vitaminlerin bilinçsiz kullanılmaması uyarısı

16.12.2020 11:53
TEİS'ten Kovid-19 sürecinde vitaminlerin bilinçsiz kullanılmaması uyarısı, System.String[]

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, doktor ve eczacı gözetimi olmadan kullanılan vitaminlerin ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, doktor ve eczacı gözetimi olmadan kullanılan vitaminlerin ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son aylarda vitaminlere talebin oldukça arttığına dikkati çekti.

Kovid-19 sürecinde vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle C ve D vitamini içeren gıda takviyeleri aldığına işaret eden Saydan, "Ancak Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak gerek internet üzerinden gerekse de marketlerde kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saydan, Sağlık Bakanlığınca gıda takviyeleriyle aynı miktarda C ve D vitamini içeren ilaçların reçetesiz satışına izin verilmediğini ve dozlarının sıkı takip edildiğini vurgulayarak, "Ancak ilaç formundaki takviye edici gıda ruhsatlı vitaminler için Tarım ve Orman Bakanlığınca, hiçbir kontrol olmadan, saklanma koşulları gözetilmeden kontrolsüzce satışa izin veriliyor. Market ve sosyal medya ile çevrim içi alışveriş sitelerinde ilanlar yoluyla bu ürünlerin serbestçe reklamı yapılarak vatandaşımız özendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Eczacıların, vatandaşların sağlık bilgilerini, Sağlık Bakanlığının Reçetem Bilgi Sistemi ve Sosyal Güvenlik Kurumunun Medula Sistemi üzerinden kontrol ederek takviye edici vitaminler için öneride bulunduğunu anımsatan Saydan, "Aksi takdirde hekim ve eczacı gözetimi olmadan kullanılan bu ürünler çok ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu tür ilaç formundaki takviye gıdaların Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılarak sadece eczanelerde satışının sağlanması halk sağlığı adına çok önemlidir." bilgisini paylaştı.

Saydan, sendika olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonuna, takviye edici gıdalara ilişkin yasa değişikliği için başvuruda bulunduklarını kaydederek, "5996 sayılı Kanun'un 28/1 maddesinde değişikliğe gidilerek ilaç formundaki gıda takviyeleri ile özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca belirlenmesini talep ettik. Söz konusu teklif yasalaşırsa ciddi halk sağlığı problemlerine yol açan bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilinçsiz vitamin kullanımında oluşabilecek sağlık sorunları

C ve D vitaminlerinin bilinçsiz kullanımı sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarına da değinen Saydan, şunları kaydetti:

"C vitamini suda eriyen vitamindir, fazlası böbreklerden idrarla dışarı atılır. Eğer uzun süreli ve yüksek dozda kullanılırsa böbrek taşı oluşabilir. C vitamininin bilinçsiz kullanımı Akdeniz anemisi (talasemi) olan kişilerde demir birikimine bağlı kalp yetmezliği ve demir zehirlenmesine, organ nakli hastalarında kullanılan ilaçların etkisini azaltarak organ reddine, kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltarak inme ve felce yol açabiliyor.

D vitamini ise yağda eriyen bir vitamindir ve hormon benzeri görevleri bulunduğundan vücuttan atılmaz ve birikir. Bu vitaminin bilinçsiz kullanımı ise D vitamini zehirlenmesine yol açtığı gibi damar sertliği, ağır hipertansiyon ve tüberküloz hastalarında ölüme kadar varan ciddi risklere ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Bu sebeple bu vitamin mutlaka kandaki düzeyine bakılarak kullanılmalıdır."

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, Nurten Saydan, İlaç, TEİS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEİS'ten Kovid-19 sürecinde vitaminlerin bilinçsiz kullanılmaması uyarısı - Son Dakika


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