Tek Başına Filmi Ankara'da Gösterilecek

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(ANKARA) - Başrolünde İlhan Şen'in yer aldığı "Tek Başına" adlı film, 6 Mart Perşembe günü Ankara Kült Kavaklıdere'de sinemaseverlerle buluşacak.

Ekip katılımlı özel gösterimle izleyicilerle buluşacak "Tek Başına" filminin oyuncu kadrosunda, İlhan Şen, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek, Barış Gönenen, Yasemin Szawlowski, Manolya Maya ve Nejat Yavaşoğulları gibi isimler yer alıyor.

Alışılmış film galalarından farklı bir atmosfer yaratmak isteyen ekip, Kült Kavaklıdere'deki film gösterimine takım elbise ile katılmanın yasak olduğunu duyurdu. Samimi ve özgür bir ortamda sinema deneyimi sunmak isteyen ekip, konuklardan rahat ve günlük kıyafetlerle gelmelerini rica etti.

Kült Kavaklıdere'de, 6 Mart Perşembe günü saat 19.45'te gerçekleştirilecek film gösteriminin ardından film ekibiyle söyleşi yapılacak. Oyuncular ve yapım ekibi, filmle ilgili merak edilenleri yanıtlayacak.