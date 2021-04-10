Tek koluyla atık malzemeleri sanata dönüştürüyor - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bebekken geçirdiği felç sonucu sağ kolunu kullanamayan 46 yaşındaki Erdinç Uluoğlu, atık ahşap malzemelerden yaptığı eserlerle dikkati çekiyor.

İlçede memur olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Uluoğlu, çocukken geçirdiği felcin ardından kullanamadığı kolunun kendisine yaşattığı zorluğu, öğretmeni ve ailesinin desteğiyle atlattı.

Engelinin üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojiden sanata yönelerek kurtulan Uluoğlu, bu dönemde hat ve ahşap yakma sanatlarına ilgi gösterdi. Son 3 yıldır da ağaç oymacılıkla uğraşan Uluoğlu, eserlerinde genellikle atık malzemeleri kullanıyor.

Tek kolunu kullanmasına rağmen sanatını ilerleten Uluoğlu'nun eserleri, görenlerde hayranlık uyandırıyor.

Erdinç Uluoğlu, AA muhabirine, her ağacın özünde, tıpkı kainatta var olan tüm varlıklar gibi yaşanmışlıklar olduğunu, bu yüzden çalışmalarında ağacın dokusunu bozmamaya özen gösterdiğini belirtti.

Başkalarının sobaya atacağı ya da zayi edeceğini düşündüğü ağaçların varlıklarını sürdürmesine katkıda bulunduğunu dile getiren Uluoğlu, ağaca ve ahşaba merakının eğitim yıllarında resim çizmesiyle başladığını, herhangi bir kursa gitmeden eğitim almadan, videolar izleyerek küçük küçük yakma çalışmaları yaptığını söyledi.

Uluoğlu, sanatını her geçen gün geliştirdiğini dile getirerek, "Resim çizimlerimi, yakma çalışmalarıma aktarmaya başladım. İlerleyen dönemlerde arkadaşlarıma evimin atölyesinde küçük küçük hediyeler yapmaya başladım. Daha sonra torna ve ağaçla tanıştım ve benim içim asıl başlangıç bu oldu." dedi.

"Atık malzemeden estetik olabileceğini göstermek istedim"

Yakın çevresinin desteğiyle artık daha profesyonel işler yapmaya başladığını aktaran Uluoğlu, "İnsanlar için kıymetsiz, değersiz, eğri ve çürük olan şeylerin de aslında estetik olabileceğini göstermek istedim. Ağaç bağlamada, tornaya ağacın sabitlenmesinde dostlarım yardımcı oluyorlar. Bu yaptığım şeylerin aslında umutla, özgüvenle, gayretle alakalı olduğunu göstermek niyetindeydim. Aldığım geri dönüşlerde, kısmen de olsa başarılı olduğumu fark ediyorum. Eserlerimin beğenilmesi bana ayrıca gurur kaynağı oluyor." diye konuştu.