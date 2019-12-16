Tek odalı evde yaşayan aileye Bağlar Belediye Başkanından yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tek odalı evde yaşayan aileye Bağlar Belediye Başkanından yardım eli - Son Dakika

Tek odalı evde yaşayan aileye Bağlar Belediye Başkanından yardım eli

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tek odalı evde yaşayan aileye Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu destek sundu.

Tek odalı evde yaşayan aileye Bağlar Belediye Başkanından yardım eli, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tek odalı evde yaşayan aileye Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu destek sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu tarafından Muradiye Mahallesi'nde tek odalı, harabe evde zor şartlarda yaşamını sürdüren Şingez ailesinin evine bakım yapıldı.

Beyoğlu, bakım ve onarımı tamamlanan, eksikleri giderilen evde mağdur aileyi ziyaret etti.

Beyoğlu'nun bu desteği aileyi memnun etti.

Perdeneşin Şingez, çok zor şartlarda yaşadıklarını, maddi imkanlarının olmadığını belirterek, bu nedenle belediyeden yardım talebinde bulunduklarını söyledi.

Şingez, "Allah razı olsun kendisinden, evimizi bakım ve onarımdan geçirerek çok güzel bir hale getirdi. Allah böyle insanların sayısını artırsın." diye konuştu.

Beyoğlu, mağdur ve yoksul insanlara destek olmanın önemine değinerek, "Her zaman milletimizin yanındayız. Sahada olup sorunları yerinde görünce bazı şeyleri daha iyi görebiliyoruz. Yüreğimizi inciten böyle çok acı hikayeler var. İmkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanların duasını almak kadar güzel bir şey olamaz." şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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