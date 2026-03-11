TEK PUSULA, GÜÇLÜ BİR FİNANSAL EKOSİSTEM" VİZYONUNA GÜÇLÜ BİR ADIM - Son Dakika
TEK PUSULA, GÜÇLÜ BİR FİNANSAL EKOSİSTEM" VİZYONUNA GÜÇLÜ BİR ADIM

TEK PUSULA, GÜÇLÜ BİR FİNANSAL EKOSİSTEM" VİZYONUNA GÜÇLÜ BİR ADIM
11.03.2026 12:34
Pusula Holding'in CEO'luğuna Sait Aytaç atandı

Tasarruf finansmanından katılım bankacılığına, portföy yönetiminden menkul değerlere kadar uzanan tüm finansal alanları tek bir ekosistem altında buluşturmayı hedefleyen Pusula Holding'de CEO'luk görevine sektörde uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikime sahip Sait Aytaç getirildi. Aytaç, Pusula Holding'in "bütünleşik finansal mimari" yaklaşımına liderlik edecek.

"Tek pusula, güçlü bir finansal ekosistem" vizyonuyla büyüyen Pusula Holding'te CEO'luk görevine sektörde 33 yıllık tecrübeye sahip bir isim olan Sait Aytaç atandı. Aytaç, Pusula Holding'in finansın farklı alanlarında faaliyet gösteren "İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim, Pusula Portföy ve Pusula Menkul Değerler" şirketlerini holding çatısı altında buluşturan, "bütünleşik finansal mimari" yaklaşımının liderliğini üstlenecek.

İKTİSAT KATILIM BANKASI İLE EN STRATEJİK HALKA DA TAMAMLANDI

Finansal gücü, kurumsal yönetim anlayışı, uzun vadeli bakış açısı ile güçlü ve sürdürülebilir değer yaratma hedefi ile faaliyet gösteren Pusula Holding, son olarak İktisat Katılım Bankası ile katılım bankacılığına adım atarken, zincirin en stratejik halkasını da tamamlamış oldu.

Yeni organizasyon yapısıyla birlikte her bir marka kendi uzmanlık alanındaki derinliğini korurken, Holding çatısı altında birbirini tamamlayan ve güçlendiren bir yapı oluşturulması amaçlanıyor. Bu strateji ile Pusula Holding'te CEO'luk görevini üstlenen Sait Aytaç, "Hedefimiz; tasarruf finansmanının samimiyetini, katılım bankacılığının evrensel disiplinini ve sermaye piyasalarının stratejik bakış açısını tek bir finansal platformda bütünleştirmek. Müşterimize her adımda değer üreten, Türkiye'nin en çevik finansal mimarisini inşa ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

SAİT AYTAÇ KİMDİR?

3 Mart 2026 tarihi itibarı ile Pusula Holding Ailesi'ne katılan Sait Aytaç, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji alanında yaptı.

Finans sektöründeki kariyerine 1993 yılında katılım bankacılığı alanında adım atan Aytaç, kamu ve özel sektörün önde gelen katılım bankalarında uzun yıllar çalıştı. 2003-2015 yıllara arasında Türkiye Finans Katılım Bankası'nda şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve grup müdürlüğü gibi stratejik kademelerde bulunan Sait Aytaç, 2015-2018 yıllarında Vakıf Katılım Bankası'nda pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

Tasarruf finansmanı alanında da önemli deneyimleri bulunan ve 2021 yılında Eminevim'de genel müdürlük görevini üstlenen Aytaç, kurumun büyüme ve dönüşüm süreçlerinde önemli rol oynadı. Son olarak Kasım 2022 - Şubat 2026 döneminde Fuzul Tasarruf bünyesinde genel müdür olarak görev alarak üst düzey yönetim ve strateji geliştirme süreçlerini yürüten Aytaç, sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile Pusula Holding'in güçlü finans ekosistemine katkı sunacak.

