Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalye Basketbol: Iwbf Avrupa Ligi 2

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Iwbf Avrupa Ligi 2

17 dakika önce

Bu sezon IWBF Avrupa Ligi 2'de mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İtalya'daki A Grubu eleme müsabakalarında ilk maçını 8 Mart Cuma günü oynayacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Iwbf Avrupa Ligi 2, System.String[]
Bu sezon IWBF Avrupa Ligi 2'de mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İtalya'daki A Grubu eleme müsabakalarında ilk maçını 8 Mart Cuma günü oynayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyespor, A Grubu'nda ev sahibi İtalyan PDM Treviso, Fransa'dan Toulouse, Hollanda'dan Devedo ve İspanya'dan Mideba Extremadura ile mücadele edecek.

İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentindeki maçlarda 8 Mart Cuma günü Toulouse ve Mideba Extremadura ile mücadele edecek olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, bir sonraki gün ise Devedo ve PDM Treviso karşısına çıkacak.

Grubu lider bitirecek ekip yoluna Avrupa Lig 2'de, ikincisi ise Avrupa Ligi 3'te devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Erdinç Kılıç, yeniden Avrupa kupalarında mücadele etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Ligde ilk 3 sıra içinde olduklarını hatırlatan Kılınç, "Avrupa Ligi 2'de önce İtalya'daki eleme grubunu lider bitirmek ve final serisine kalmak istiyoruz. Takımımız, bunu başaracak güce ve inanca sahip." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:09 Kaynak: AA

İtalya, basketbol, Avrupa, Spor
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