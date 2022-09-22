Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

22.09.2022 09:42
Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Tekirdağ Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu 2022 yılı üçüncü toplantısı, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Tekirdağ Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu 2022 yılı üçüncü toplantısı, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğin toplantı salonunda yapılan toplantıda bağımlılıkla mücadele ile ilgili ilde yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Burada konuşan Vali Yıldırım, bağımlılıkla mücadelede bütün kurumların ciddi görevleri olduğunu belirterek, bu mücadelenin etkili bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı ve kurum müdürleri de katıldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Aziz Yıldırım, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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