Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yapımı tamamlanmayan meydanın açılışını yaptı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yapımı tamamlanmayan meydanın açılışını yaptı

5 saat önce

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanmayan meydanın açılışını yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yapımı tamamlanmayan meydanın açılışını yaptı, System.String[]
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanmayan meydanın açılışını yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve açılışı 17 Temmuz 2019 olarak belirlenen Süleymanpaşa Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi tamamlanmadan eksikliklere rağmen açılışı yapıldı. Daha iş makinelerinin içinde bulunduğu ve işçilerin içinde yapımına devam ettiği Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesinin açılışına çok sayıda vatandaş davet edildi.

Tamamlanmadan 'Bitti' dedi

Eksik kalan yanlarına şerit çekilerek açılışı yapılan Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi programında bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Akşamdan beri basın mensupları bir yarışa girdiler. Dediler ki burası biter mi bitmez mi. Bende burası bitecek dedim bitti" dedi.

Kadir Albayrak'ın konuşmalarından sonra kurdele kesilerek Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi eksikliklere rağmen açılışı yapıldı. Tamamlanmayan Katlı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi projesinin tarihinde bitirilip bitirilmeme konusu daha öncede çeşitli tartışmalara neden olmuştu. - TEKİRDAĞ
Cumhuriyet Halk Partisi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:11 Kaynak: İHA
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