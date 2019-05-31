Tekirdağ'da 168 kaçak yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
42 dakika önce
TEKİRDAĞ'da, jandarmanın yaptığı uygulamalarda iki günde 168 kaçak yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:52 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'da, jandarmanın yaptığı uygulamalarda iki günde 168 kaçak yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, merkez Süleymanpaşa
ile Marmara Ereğlisi
, Ergene
ve Saray
ilçelerinde yaptıkları uygulama ve kontrollerde, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 168 kaçağı yakaladı. Olayla ilgili yasadışı insan ticareti yapan A.Ü., G.Y., K.Y. ve S.O.A. gözaltına alındı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan 4 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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