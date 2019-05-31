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Tekirdağ'da 168 kaçak yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

42 dakika önce

TEKİRDAĞ'da, jandarmanın yaptığı uygulamalarda iki günde 168 kaçak yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.

Tekirdağ'da 168 kaçak yakalandı, 4 organizatör tutuklandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da, jandarmanın yaptığı uygulamalarda iki günde 168 kaçak yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Süleymanpaşa ile  Marmara Ereğlisi, Ergene ve Saray ilçelerinde yaptıkları uygulama ve kontrollerde, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 168 kaçağı yakaladı. Olayla ilgili yasadışı insan ticareti yapan A.Ü., G.Y., K.Y. ve S.O.A. gözaltına alındı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan 4 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:52 Kaynak: DHA
Süleymanpaşa, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Güncel
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