Tekirdağ'da 17 göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 17 göçmen yakalandı
21.10.2020 12:30
- Tekirdağ'da 17 göçmen yakalandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan araçtan 17 düzensiz göçmen çıktı.
- Tekirdağ'da 17 göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan araçtan 17 düzensiz göçmen çıktı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa İlçesi girişi TOKİ uygulama noktasında bir araç durduruldu. A.A. isimli şahsın idaresindeki 22 ABA 541 plakalı araç içerisinde yapılan kontrollerde 1 adet bot ile kendi beyanlarına göre 17 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Konu ile ilgili araç sürücüsü A.A. gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
Düzensiz göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.
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