Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Alaybey mevkinde, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmen ile bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, yapılan kontrolün ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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