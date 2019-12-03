Tekirdağ'da 3 Aralık engelliler günü renkli görüntülere sahne oldu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamalarında Zihinsel Yetersiz Çocukların halk oyunları gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Asker kıyafeti giyen engellilerin asker selamı vermeleri sırasında mutluluk ve heyecanı yüzlerinden okundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü program çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü Ülkü Uslu bir konuşma yaptı. Uslu konuşmasında, 'Engelli İnsanların sorunlarına çözüm üretebilmek bakımından dikkat çekmek üzere belirlenmiş bir gündür 3 Aralık. Konuşmamada asıl engel yüreklerdedir, zihinlerdedir gibi klişeleşmiş sözler sarf etmek istemiyorum. Zira engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu ortadadır. Çevresel düzenlemeler, engelli vatandaşlarımızın hareketine imkan verecek şekilde yapılmamışsa çevrede fiziki bir engel var demektir. Engelli insanlarımız çevrede asansör olmadığı için veyahut rampa olmadığı için bir yerden bir yere erişemiyorsa orda bir engel var demektir dedi.

ZİÇEV, Türkiye Sakatlar derneği, TEDER, Süleymanpaşa Engelsiz yaşam derneğini katıldığı etkinlikte, Program, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından, sahneye çıkan Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı'nın halk oyunları ekibi renkli görüntülere sahne oldu. Oynadıkları oyunla büyük alkış toplayan ZİÇEV sahnede oynadığı sırada vatandaşlarda sahneye atılarak eşlik etti. Belediye başkanları, dernek yöneticileri, engelli aileleri, siyasi partilerinde alkışlarla eşlik ettiği çocukların gösterisi renkli anlara sahne oldu. Tören daha sonra protokolün toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.