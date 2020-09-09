Tekirdağ'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Tekirdağ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Tekirdağ'da 4.3 büyüklüğünde deprem Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4.3 şiddetinde deprem, Tekirdağ'ın yanı sıra Trakya ve İstanbul'da da vatandaşları korkuttu.

Tekirdağ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4.3 şiddetinde deprem, Tekirdağ'ın yanı sıra Trakya ve İstanbul'da da vatandaşları korkuttu. Panik yaşayan bir vatandaş, "Depreme çorba içerken yakalandık, yarıda bırakıp dışarı kaçtık" dedi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gece yarısı 00.57'de Şarköy Güzelköy Mahallesi açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası can kaybı yada yaralanan olmadığı kaydedildi.

Tekirdağ genelinde korkutan deprem, İstanbul ve komşu illerde de hissedildi. Depreme ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Malkara'da vatandaşları korkuttu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de hissedilen deprem sonrası, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Telefonlara sarılan bazı vatandaşların ise yakınlarını aradığı gözlendi. Malkara sakini bir vatandaş ise, "Keyifle çorba içiyordum. Bir anda sallantı olunca dışarı kaçtık, çorba yarıda kaldı. Kısa süreli bir korku yaşadık" diye konuştu.

Tekirdağ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Tekirdağ, İstanbul, Şarköy, Deprem, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 04:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tekirdağ'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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