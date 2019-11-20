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Tekirdağ'da asayiş

6 saat önce

Marmaraereğlisi ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]

Marmaraereğlisi ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

Ekipler araçta, çalıntı olduğu belirlenen 3 LCD ekran televizyon ve 2 kombi buldu.

Gözaltına alınan B.İ. ve P.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silahtarağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adrese operasyon düzenledi.


Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bahçelievler Mahallesi, Marmaraereğlisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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