Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen birisi yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.

Yabancı uyruklu G.N. işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Şüphelilerden M.P. ve B.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

- Saray'da bir otomobilde 36 bin boş makaron ele geçirildi

Saray ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde 36 bin boş makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ilçede şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 36 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.

Otomobilde bulunan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

-Tekirdağ'da inşaat demiri çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde inşaat demiri çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Yenimahalle Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ayaspaşa Mahallesinde şüphe üzerine at arabasıyla ilerleyen F.D. ve A.Ü'yü durdurdu.

At arabasındaki inşaat demirlerinin çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.