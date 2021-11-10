Tekirdağ'da "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseri - Son Dakika

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı nedeniyle "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseri verdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Salonu'nda şef Saffet Acat yönetiminde verilen ve tek bölümden oluşan, "Kırmızı Gülün Alı Var" şarkısıyla başlayan konser, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türkülerle devam etti.

Konseri, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve çok sayıda vatandaş izledi.