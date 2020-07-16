Tekirdağ'da ayrıldığı kadını ve kızını öldüren kişi, hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'da ayrıldığı kadını ve kızını öldüren kişi, hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde daha önce birlikte yaşadığı kadını ve 6 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde daha önce birlikte yaşadığı kadını ve 6 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan Hatice Turan (37) ile kızı Esila Turan'ı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunan Murat Kork (37), ağır yaralı kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesinde yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Hatice Turan ile daha önce dini nikahlı olduğu ve birlikte yaşadığı Murat Kork arasında 12 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Murat Kork evin önünde önce Turan'ı sonra da kızı Esila'yı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Ağır yaralanan Kork, Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hatice Çarpar, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da ayrıldığı kadını ve kızını öldüren kişi, hayatını kaybetti - Son Dakika
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