Tekirdağ'da balıkçıların ağına iki köpek balığı takıldı

Tekirdağ'da denize açılan balıkçıların ağına takılan "pamuk" cinsi iki köpek balığı, ilgi gördü.

Şarköy ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına "pamuk" cinsi iki köpek balığı takıldı. Süleymanpaşa ilçesinde tezgaha konulan balıklara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Balıkçı Behiç Karacı, AA muhabirine, köpek balıklarının nadiren ağlarına takıldığını söyledi.

Tekirdağ'da 26 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan Karacı, şöyle konuştu:

"Köpek balığının 'pamuk' dediğimiz yenen cinsi bunlar. Marina edildiği zaman farklı pişirme şekilleri var ve çok lezzetlidir. Herkesin temizleyip hazırlayabileceği bir balık değildir. Ölçtüm, biri 2 metre 60 santim diğeri de 2 metre 40 santim geldi. Kilogram olarak da küçük olan 90-110, büyük olan 150 kilogram civarında. Bugün burada sergiliyoruz. Yarın da bunları temizleyip sahiplerine göndereceğiz."