Tekirdağ'da basın mensuplarına deprem eğitimi verildi - Son Dakika

Tekirdağ Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi dolayısıyla, basın mensuplarına yönelik deprem eğitimi verildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde AFAD eğitmenleri, basın mensuplarına afetler ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verdi.

AFAD Tekirdağ Müdürü Recep Erol, etkinliğe katılan gazetecilere teşekkür etti.

Erol, ilçelerde de bir çok eğitim düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Resmi kurumlarımızla, belediyelerimizle iş birliği içerisinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ne kadar fazla kişiye ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi. Deprem konusunda alınan eğitimlerin faydalı olacağını düşünüyoruz. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri sizlere ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir afet ve acil durum çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Afetlerden korkmayalım, hazırlıklı olalım. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması hepimiz için çok önemlidir."

Açıklamanın ardından gazetecilere AFAD yetkilileri tarafından deprem çantası hediye edildi.