Tekirdağ'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri' düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenlendi

6 saat önce

Tekirdağ'da Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Tekirdağ'da

Tekirdağ'da Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Tekirdağ Ticaret Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen törende konuşan, Tekirdağ TSO Genel Sekreteri İrfan Ekici, oda olarak üyelerinin gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Ekici, Tekirdağ'ın çok önemli bir ihracat potansiyeline sahip olmasına karşın ihracatçı firma sayısı ve ihracattan elde ettiği payıyla istenilen düzeyde olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi bulunmakta ve bu hedefe ulaşmak için 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi konulmuştur. Ticaret Bakanlığımız bu hedefe ulaşılması noktasında ihracat potansiyeli yüksek olan illeri belirlemiştir. Bakanlık, bu illere özel önem vermekte ve gerekli adımların atılması için çalışmalar yürütmektedir. Tekirdağ da bu iller kapsamındadır."

En büyük hedeflerinin Tekirdağ'ın ihracatının arttırılması olduğunu belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Oda olarak ilimiz ihracatının yükseltilmesi ve ülkemiz ihracatına katkı sağlanması için projeler hazırlanmaktadır. Tekirdağ'ın ihracatının yükseltilmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin geliştirilmesi ve devlet desteklerinin artması amacıyla bu semineri düzenlemiş bulunuyoruz. Tekirdağ Türkiye'nin geleceğini birçok alanda garanti altına alan özelliklere sahiptir. Bu nedenle yanı başımızdaki Bulgaristan ve Yunanistan ve diğer Avrupa ülkeleri potansiyel müşterilerimiz olma noktasında alternatif olarak değerlendirilebilir."

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ali Erdal ve Ozan Murat Ergan, ihracat konusunda sunum yaptı.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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