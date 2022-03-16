Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

16.03.2022 16:21
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yaptırıldığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda S.J. ve Y.M. isimli 2 yabancı uyruklu kadın ve ev sahibi F.Ö. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 2 not defteri, 3 bin 210 TL, bir adet silah ve mermiler ele geçirildi. Kadınlar, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. F.Ö. ise, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ, Hisarcık, Kapaklı, İnönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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